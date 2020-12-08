"Москва сегодня": около 2 тыс человек привились от коронавируса в столице за выходные

Около двух тысяч человек привились от коронавируса в Москве за выходные, заявил Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Мэр Москвы отметил, что столица готова к вакцинации жителей от коронавирусной инфекции.

"Мы проверили всю систему: работу складов, доставки до прививочных пунктов, хранение вакцины. Надеюсь, что мы в ближайшие недели будем получать более существенные объемы вакцины и будем расширять группы риска, которые включим в первоочередные для прививки от коронавируса", – добавил Собянин.

В Москве работают 70 площадок, где можно сделать прививку. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб.

При прохождении вакцинации горожанам необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Кроме того, потребуется документ, подтверждающий факт работы в специализированной организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность сведений. Об этом – в программе "Москва сегодня".