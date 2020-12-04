"Москва сегодня": сервис "Учитель на замену" помогает студентам педвузов найти работу

19:15
Этот год многие запомнят, как год без офисов, коллег и одноклассников. Ведь удаленку и дистанционку продлили до следующего года.
И пока взрослые делают все то же самое, что и в офисе, только на удобном кресле, дети все еще привыкают воспринимать информацию от виртуальных учителей. Но одни педагоги болеют, а другие – в группе риска. Когда директор понимает, что нужны дополнительные учителя, заполняет заявку на специальном сайте. И всего за 3 часа система подбирает подходящую кандидатуру. Сейчас в базе 1,5 тысячи потенциальных учителей на замену. Участником проекта при этом может стать любой педагог или выпускник педвуза. Обязательное условие – пройти диагностику.
Диагностика проходится в Центре качества образования по тому предмету, который учитель собирается вести: русский язык, математика или иностранный. Студентов, которых сначала брали на подмену, сейчас стали принимать на постоянную работу – настолько востребованы они оказались.
Такими ассистентами уже успели поработать более 400 студентов педвузов и колледжей. 75 человек из них получили приглашение на работу.
Но смогут ли они действительно стать достойной заменой опытным учителям, ведь это всего лишь вчерашние студенты? Как оказалось, такая экстремальная практика пошла многим из них на пользу.
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