"Москва сегодня": Собянин заявил об открытии еще двух резервных ковид-госпиталей

Сергей Собянин открыл реанимационное отделение резервного госпиталя для пациентов с COVID-19 в павильоне № 75 на ВДНХ.

Он сообщил, что была создана уникальная реанимационная система, состоящая из более чем 200 коек, оснащенная самым современным оборудованием. Также созданы самые современные и специализированные лаборатории и диагностическое оборудование, которого нет во многих клиниках.

Также глава города отметил, что после ввода реанимационного блока резервный госпиталь будет оказывать полноценную помощь.

4 декабря в 8 утра открывается электронная запись на прививку от COVID-19. Запись пока доступна только для основных групп риска: врачей, учителей и социальных работников. Первым прививочным днем назначили 5 декабря.

В скором времени, когда придут новые партии вакцины, перечень тех, кто может привиться, будут расширять. Постепенно вакцинация станет доступной для всех.