"Москва сегодня": как в столице лечат варикоз

В Москве проводят бесплатные операции при варикозном расширении вен. Чтобы попасть на такую процедуру бесплатно, по полису, нужно направление из поликлиники или женской консультации.

Считается, что чаще всего этот недуг прогрессирует у женщин от 30 до 50 лет, может проявляться в период беременности или при наборе веса. Но, как говорят сами врачи, на самом деле от этого не застрахован никто.

Первыми симптомами варикоза являются тяжесть в ногах, отеки, а также судороги. Со временем вены уже начинают выпирать. Существует мнение, что варикоз не опасен, однако медики предупреждают о крайне серьезных последствиях этого заболевания.

При первых симптомах стоит сразу же обратиться к врачу. Об этом – в программе "Москва сегодня".