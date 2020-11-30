"Москва сегодня": столица получила главную премию World Travel Awards

Москва получила главную премию World Travel Awards в номинации "Лучшее туристическое направление" в категории "Город", сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в этом году были амбициозные планы по развитию туристической отрасли и их обязательно реализуют как только это станет возможно.

"Мы сможем быстрее преодолеть трудности, если в нынешние сложные времена будем начинать новые проекты, поддерживать друг друга и с оптимизмом смотреть в завтрашний день", – сказал Собянин.

Открытое голосование проходило почти месяц на официальном сайте премии. В нем принимали участие специалисты, работающие в сфере туризма, и путешественники. При этом один голос эксперта был равен двум голосам путешественников.

На объявление победителей гранд-финала в Москву должны были съехаться гости со всего мира, но из-за пандемии коронавируса церемония прошла в онлайн-формате. Об этом – в программе "Москва сегодня".