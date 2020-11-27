"Москва сегодня": Собянин вручил награды многодетным семьям столицы

27 ноября, 19:15
Сергей Собянин вручил почетные знаки "Родительская слава города Москвы" многодетным семьям. На церемонии мэр Москвы поздравил женщин с наступающим Днем матери, который отмечается 29 ноября.
Собянин отметил, что многодетных семей награждают за родительский труд и воспитание подрастающего поколения. По словам главы города, столичные власти также прилагают усилия по созданию комфортных условий для воспитания детей.
"Несмотря на пандемию, мы продолжаем строить десятки школ, детских садов, реконструировать детские поликлиники, строить неонатальный центр, перинатальный центр, реконструировать действующие корпуса, выполнять целую программу реконструкции родильных домов и так далее. И вся общественная среда во многом нацелена на детей: создание детских парков, скверов, площадей, в которых можно спокойно и безопасно гулять, создание специальных развлекательных детских центров, образовательных центров", – сказал Сергей Собянин.
Для правительства Москвы поддержка многодетных семей считается одним из приоритетных направлений. За последние 10 лет число таких семей в городе выросло в 2,5 раза. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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