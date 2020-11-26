"Москва сегодня": в столице пройдет новогодний онлайн-марафон вакансий

Из-за пандемии многие москвичи оказались без работы. И кажется, что все компании избавляются от лишних расходов и ужимаются, а единственная доступная вакансия на рынке – курьер. Но есть работодатели, которым сейчас очень нужны новые сотрудники, причем совершенно разных специальностей.

Людям, которые пытаются трудоустроиться, может помочь центр "Моя карьера". С 30 ноября по 4 декабря пройдет новогодний онлайн-марафон вакансий. На сайте центра "Моя карьера" есть вся подробная информация, а также ссылки для регистрации участников.

Каждый день – тематический. 30 ноября работу предложат тем, кто готов трудиться рядом с домом в сфере услуг, торговли и по другим направлениям. 1 декабря – для тех, кому нужен гибкий график или подработка, а 2 декабря – работа на удаленке. 3 декабря предложат вакансии по направлениям: строительство, газоснабжение, обеспечение безопасности. И 4 декабря – день для профи, от IT и юриспруденции, до рекламы и швейного дела.

Начальник отдела взаимодействия с работодателями и образовательными организациями Жанна Самылкина сообщает, что работу можно найти уже сейчас, не дожидаясь 30 ноября. Об этом – в программе "Москва сегодня".