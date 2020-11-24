"Москва сегодня": Собянин принял решение о модернизации Морозовской больницы

24 ноября, 19:30
В Морозовской детской городской клинической больнице модернизируют три корпуса, заявил Сергей Собянин во время посещения клиники. По его словам, новый корпус, открытый три года назад, сделал Морозовскую больницу флагманом высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря вложенным средствам теперь там проводят уникальные операции, за счет которых значительно повысился уровень московского здравоохранения в целом.
Морозовская детская городская клиническая больница была основана в 1903 году. Как показывает практика, каждый третий маленький пациент в Москве лечится именно здесь. Кроме того, здесь впервые провели трансплантацию донорской почки и костного мозга ребенку.
От общего числа местных операций 70% составляют эндоскопические, что позволяет обойтись без шрамов. Одна из недавних уникальных операций – установка титановых пластин на череп 10-месячного младенца.
Ребенок уже готовится к выписке из нейрохирургического отделения, которому исполнилось почти полсотни лет. За годы список заболеваний, которые там лечат, только увеличивается – опухоли головного и спинного мозга, фиброзная дисплазия черепа, эпилепсии или инсульты. Подробнее – в программе "Москва сегодня".
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