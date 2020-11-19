"Москва сегодня": как развивается транспортная система столицы

За прошедшие 10 лет столица совершила настоящий прорыв в развитии транспортной системы. Только с начала года в городе было построено более 100 километров дорог. Особенно важными для транспортной жизни Москвы являются хордовые магистрали, которые готовы уже на 70%.

В столице полностью построена Северо-Западная хорда. Ее протянули от Сколковского до Ярославского шоссе. У водителей появились новые маршруты и в некоторых случаях отпала необходимость выезжать на Третье транспортное кольцо и МКАД.

В настоящий момент продолжается строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) – одного из самых важных и масштабных проектов. ЮВХ объединит 22 района и кардинально изменит столичный трафик. Для того чтобы проехать с юго-востока на юг не нужно будет ехать через МКАД.

Юго-Восточная будет третьей хордой в столице. Вместе с Северо-Восточной, Северо-Западной хордами и Южной рокадой они станут одним из важных элементов транспортного каркаса столицы.

Помимо строительства хорд, с 2011 года в городе модернизировали 15 вылетных магистралей и 17 клеверных развязок МКАД: перераспределение потоков позволило улучшить пропускную способность. Об этом – в программе "Москва сегодня".