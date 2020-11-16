"Москва сегодня": в столице из-за нестабильной ситуации с COVID-19 усилили ограничения

19:15
С 13 ноября в Москве начали действовать новые антиковидные ограничения. В городе продлили дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. Учиться из дома старшеклассники продолжат до 22 ноября. При этом студенты городских вузов и колледжей также были переведены на дистанционку. Для того чтобы учащиеся не пренебрегали форматом получения знаний, им временно заблокировали проездные.
Также запретили работу клубов, баров в ночное время. Накануне пятницы, 13 ноября, когда ограничения вступили в силу, в этих заведениях прошли прощальные вечеринки. Где-то и Новый год заодно отпраздновали. Бары, рестораны, караоке, любые заведения общепита теперь принимают посетителей только до 23 часов. Ограничения сохраняются до 15 января. В то же время курьерская доставка и торговля навынос может осуществляться.
Кроме того, театры, кинотеатры, концертные залы могут работать, однако продавать разрешается только 25% билетов. На выставки и музеи столицы теперь не сходить. Доступны только онлайн-экскурсии. Ограничения сохраняются до 15 января 2021 года.
Новогодние корпоративы можно будет проводить до 23:00 и при условии присутствия на них не более 50 человек. Их можно будет организовывать во всех ресторанах Москвы.
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