"Москва сегодня": в столице из-за нестабильной ситуации с COVID-19 усилили ограничения

С 13 ноября в Москве начали действовать новые антиковидные ограничения. В городе продлили дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. Учиться из дома старшеклассники продолжат до 22 ноября. При этом студенты городских вузов и колледжей также были переведены на дистанционку. Для того чтобы учащиеся не пренебрегали форматом получения знаний, им временно заблокировали проездные.

Также запретили работу клубов, баров в ночное время. Накануне пятницы, 13 ноября, когда ограничения вступили в силу, в этих заведениях прошли прощальные вечеринки. Где-то и Новый год заодно отпраздновали. Бары, рестораны, караоке, любые заведения общепита теперь принимают посетителей только до 23 часов. Ограничения сохраняются до 15 января. В то же время курьерская доставка и торговля навынос может осуществляться.

Кроме того, театры, кинотеатры, концертные залы могут работать, однако продавать разрешается только 25% билетов. На выставки и музеи столицы теперь не сходить. Доступны только онлайн-экскурсии. Ограничения сохраняются до 15 января 2021 года.

Новогодние корпоративы можно будет проводить до 23:00 и при условии присутствия на них не более 50 человек. Их можно будет организовывать во всех ресторанах Москвы.

