"Москва сегодня": проходка северо-восточного участка БКЛ завершена на 100%

Большая кольцевая линия или БКЛ – это название скоро заменят на другое, так как в Москве уже есть МЦК и старая Кольцевая линия метро. Придумать название для нового участка можно в "Активном гражданине".

До конца года обещают открыть две станции на западе города – "Карамышевскую" и "Мневники". Еще одна станция находится на северо-востоке – "Электрозаводская". На этом участке сейчас работы идут в самом разгаре.

"Северо-восточный участок Третьего транспортного пересадочного контура (БКЛ) – один из самых сложных по проходке, реализации. Тем не менее сегодня 100% проходки на этом участке завершено. Станция "Сокольники" – одна из самых сложных, потому что проходка возле действующего тоннеля прошла буквально в 6 метрах, – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Работа на станции "Сокольники" усложнялась еще и тем, что строить приходится в довольно стесненных условиях. Данную линию планируют вписать в черту города. Многим жителям Москвы приходится уже не первый год смотреть на стройку.



Планируется, что рядом со станцией появится настоящий парк. Согласно проекту, будет интересно сделать там остановку перед тем, как идти в сами Сокольники. Это будет вторая станция после "ЦСКА" на Большой кольцевой, у который спуски расположены в парке.



"Мы же говорили о том, чтобы полностью восстановить сквер, провели обсуждение с жителями. Вот такая красота, которая нарисована она должна быть воссоздана", – заметил глава города.

Жителям столицы на обсуждении предлагали четыре варианта благоустройства. Один из вариантов набрал 99 тысяч голосов, больше 56% от числа принявших участие в голосовании.

Достроить в ближайшие два года предстоит все оставшиеся станции Большой кольцевой линии и не только. Другие линии тоже собираются продлевать и дополнять новыми станциями.



"За три года запланировано построить 25 новых станций метро. Построить и ввести в эксплуатацию плюсом еще 25 станций. Это порядка 58 линий, то есть тех, которыми будут пользоваться наши пассажиры. Плюсом к этому будет построено четыре огромных электродепо – это заводы по техническому обслуживанию наших современных составов, которые будут на новых линиях метро работать", – отметил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев.



Об этом – в программе "Москва сегодня".