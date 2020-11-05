"Москва сегодня": Собянин осмотрел строящийся участок Юго-Восточной хорды

Юго-Восточная хорда построена на одну треть, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра хода строительства участка ЮВХ – от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

"Один из самых молодых проектов – это Юго-Восточная хорда. Сегодня она уже построена на треть. Мы находимся на одном из ключевых участков, который соединяет Третье транспортное кольцо, Юго-Восточную хорду, шоссе Энтузиастов, делает развязки, эстакады на МЦД-2 и так далее. Это важнейший транспортный узел. В целом Юго-Восточная хорда свяжет Щербинку до шоссе Энтузиастов и с Северо-Восточной хордой", – сказал Собянин.

Строительные работы планируют завершить в 2021 году, но ездить по участку можно будет после открытия съездов на Рязанский проспект, которые строят в составе головного участка ЮВХ – от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов, пересечет Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, улицу Липецкую, Варшавское шоссе, пройдет через 35-й километр МКАД и выйдет на магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом – в программе "Москва сегодня".