"Москва сегодня": социальная направленность бюджета Москвы на 2021 год будет усилена

19:30
Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.
Социальные расходы бюджета столицы в 2021 году составят 1,8 триллиона рублей. Это более 56% от всего городского бюджета. Таким образом, речь идет о росте более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год.
Более того, с учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2021 году составит до 2,1 триллиона рублей. Вырастут расходы на развитие культуры, соцподдержку жителей, спорт и образование. Заметнее всего увеличиваются планируемые траты на развитие здравоохранения – на 11,8%.
Особое место в планах на следующий год занимает профилактика инфекционных заболеваний. На эти цели планируют выделить 12,7 миллиарда рублей. Из них только 10 миллиардов потратят на массовую вакцинацию от коронавируса.
Также в проект бюджета заложены дополнительные расходы на устранение негативных последствий пандемии. В том числе сохранят антикиризисные меры, такие как субсидии для предпринимателей.
При этом дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 миллиардов рублей. Проектом предусмотрена возможность привлечения займов до 396 миллиардов рублей в 2021 году. Подробнее – в программе "Москва сегодня".
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