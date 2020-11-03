"Москва сегодня": социальная направленность бюджета Москвы на 2021 год будет усилена

Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Социальные расходы бюджета столицы в 2021 году составят 1,8 триллиона рублей. Это более 56% от всего городского бюджета. Таким образом, речь идет о росте более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год.

Более того, с учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2021 году составит до 2,1 триллиона рублей. Вырастут расходы на развитие культуры, соцподдержку жителей, спорт и образование. Заметнее всего увеличиваются планируемые траты на развитие здравоохранения – на 11,8%.

Особое место в планах на следующий год занимает профилактика инфекционных заболеваний. На эти цели планируют выделить 12,7 миллиарда рублей. Из них только 10 миллиардов потратят на массовую вакцинацию от коронавируса.



Также в проект бюджета заложены дополнительные расходы на устранение негативных последствий пандемии. В том числе сохранят антикиризисные меры, такие как субсидии для предпринимателей.



При этом дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 миллиардов рублей. Проектом предусмотрена возможность привлечения займов до 396 миллиардов рублей в 2021 году. Подробнее – в программе "Москва сегодня".