"Москва сегодня": жителям столицы рассказали об оснащении госпиталя в Коммунарке

В Москве открывают резервные госпитали, чтобы не прекращать плановую и другую экстренную помощь в стационарах из-за COVID-19. Один из них 26 октября расконсервировали в Коммунарке.

Строить этот госпиталь начали еще в апреле. На пустыре строители поставили 22 терапевтических модуля из быстровозводимых конструкций, предусмотрели системы водоснабжения, отопления, подвели медицинские газы.



Изначально планировалось, что в госпиталь будут переводить тех, кому уже не нужна интенсивная терапия. Однако осенью стало ясно, что этого недостаточно. Поэтому шесть корпусов пришлось доработать. Их переоборудовали под реанимационные блоки.

Реанимационное отделение рассчитано на 330 коек. Всего в госпитале оборудовано 1 249 мест. Подробнее – в программе "Москва сегодня".