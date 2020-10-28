"Москва сегодня": Собянин обсудил с педагогами работу сервиса "Учитель на замену"

В Москве организовали сервис "Учитель на замену", в рамках которого учителей из группы риска по коронавирусу временно заменяют студенты педагогических вузов. Об этом рассказал Сергей Собянин на круглом столе.

Студенты могут стать не только очными учителями в классах, но и ассистентами учителей, работающих на удаленке, помогать им вести уроки в дистанционном формате. Сейчас в базе данных сервиса находится почти 1,3 тысячи резюме от соискателей на должность временного учителя, а 369 педагогов и студентов через сервис "Учитель на замену" нашли работу.

В связи с пандемией коронавируса школьники 6–11-х классов учатся дистанционно с 19 октября. 28 октября Собянин заявил, что они продолжат обучение удаленно до 8 ноября. Об этом – в программе "Москва сегодня".