"Москва сегодня": Собянин открыл пятый резервный госпиталь для лечения больных COVID-19

В Коммунарке открыт крупнейший блок реанимации и терапии для лечения COVID-19. Его осмотрел Сергей Собянин. Реанимационное отделение рассчитано на 330 коек.

Сейчас в Коммунарке 20 временных корпусов, их вводят по мере поступления пациентов. При необходимости в госпитале могут одновременно лечить больше двух тысяч человек. А в ближайшее время там откроют собственное приемное отделение и лабораторию.



Временный госпиталь в Коммунарке стал пятым в Москве. До этого их открыли в Сокольниках, Крылатском, в автоцентре на Каширском шоссе и на ВДНХ.

Всего в столице на данный момент есть около 15 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Подробнее – в программе "Москва сегодня".