"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о дизайне строящихся станций БКЛ метро

В Москве может появиться целая подземная галерея. На Большой кольцевой линии столичного метро можно будет изучить большинство стилей: авангард, неоклассицизм, минимализм и не только.

В оформлении строящейся станции БКЛ "Карамышевская" будет чувствоваться творчество художника-авангардиста Казимира Малевича. Платформы украсит арка с красными колоннами из нержавеющего металла, отсылающая к работе "Красный квадрат".



Стиль "Шереметьевской" – неоклассицизм. Дизайн станции будет соответствовать дворянской усадьбе, которая расположена неподалеку. Колонны на платформах напомнят фарфоровые чайники.



А станция БКЛ "Текстильщики" получится минималистичной. Входные павильоны выполнят в белом, сером и черном цветах. Изюминкой интерьера станет декоративный двухуровневый потолок, который визуально будет напоминать вязальный или ткацкий станок.

Единым оператором по строительству новых линий и станций столичного метро является АО "Мосинжпроект". Подробнее – в программе "Москва сегодня".