"Москва сегодня": в поликлиниках столицы начали внедрять искусственный интеллект

В Москве заработала система поддержки принятия врачебных решений. О ее запуске объявил Сергей Собянин. Теперь искусственный интеллект будут использовать для постановки диагноза.

Выслушивать и анализировать жалобы пациентов придется машинам. Есть три цифровых инструмента: постановка предварительного диагноза, назначения на диагностику и анкета анамнеза пациента.

Однако, несмотря на введение этой системы, она может давать лишь рекомендации, а главными по-прежнему остаются "пациент и врач", подчеркнул мэр. Подробнее – в программе "Москва сегодня".