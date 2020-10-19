"Москва сегодня": Собянин заявил об открытии еще двух резервных ковид-госпиталей

19 октября, 19:15
Сергей Собянин сообщил об открытии еще двух резервных госпиталей в столице. Об этом он рассказал в ходе открытия госпиталя в АТЦ "Москва".
Мэр Москвы сообщил, что за последнюю неделю наблюдались сложности в ситуации с коронавирусом. Он заявил, что власти видят увеличение прироста заболевших.
"Поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня открыть еще два резервных госпиталя в АТЦ "Москва" и на ВДНХ. Госпитали обеспечены всем необходимым для лечения коронавирусных больных и закреплены за нашими ведущими клиниками для того, чтобы обеспечить кадровый состав, технологии лечения, те знания, которые накоплены за последнее время", – сказал Собянин.
В АТЦ "Москва" подготовили 1 800 инфекционных коек, 57 из которых реанимационные. В каждой палате есть кнопка вызова медперсонала, а у каждого пациента будет индивидуальный клапан для подачи медицинских газов.
Также во временном госпитале развернута лаборатория для проведения анализов, результаты которых отображаются в специальных планшетах врачей и медсестер, подключенных к ЕМИАС. Для этого им нужно только считать QR-код на браслете пациента. Работают без бумажных документов, чтобы экономить время, и больше внимания уделять больным.
Одновременно с госпиталем на Каширском шоссе открылся временный стационар на ВДНХ. Там примерно столько же свободных мест – 1789 коек с индивидуальным доступом к кислороду.
Кроме того, в начале октября в Москве развернули два резервных госпиталя – в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и ледовом дворце "Крылатское". Об этом – в программе "Москва сегодня".
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