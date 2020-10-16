"Москва сегодня": Собянин назвал главный показатель пандемии COVID-19

19:15
Главным показателем ситуации с коронавирусом в Москве для властей служит не число выявляемых случаев, а количество госпитализаций. Об этом заявил Сергей Собянин.
"Чем больше мы выявляем зараженных, тем лучше, а не хуже. Потому что при большом, огромном, массовом тестировании у нас есть возможность заранее выявить больного, карантинизировать его, провести эпидрасследование, с кем он контактировал, живет, и их локализовать, чтобы зараза дальше не распространялась. И запланировать соответствующие медицинские мероприятия, чтобы быть готовыми к росту количества госпитализаций и так далее. Чем меньше выявляемость, не означает, что тем лучше", – сказал мэр.
По словам Собянина, главное – не допустить роста госпитализаций. В этом должны помочь принятые ранее ограничительные меры – домашний режим для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, а также частичная удаленка для компаний и дистанционное обучение для старшеклассников. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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