"Москва сегодня": Собянин оценил ход реконструкции Павелецкой площади

На площади перед Павелецким вокзалом в Москве идут работы по реконструкции и благоустройству. Их ход осмотрел Сергей Собянин. Долгое время Павелецкая площадь была в залоге международных судов, попытки расторгнуть договор были неуспешными.

"Долгие судебные тяжбы в конце концов закончились, появился внятный инвестор. И я надеюсь, что в следующем году здесь, на этом месте, будет уже первоклассная благоустроенная площадь с зелеными насаждениями, с прогулочными площадками и с сопутствующей торговлей", – рассказал мэр.

На площади появится новый ландшафтный парк, который будет крышей пятиэтажного подземного торгового центра. Три этажа займут кафе и магазины, а оставшиеся два отдадут под парковку почти на 300 мест.

Главными украшениями парка станут площадь с фонтаном и открытый амфитеатр. Завершить работы обещают через год. Подробнее – в программе "Москва сегодня".