"Москва сегодня": Собянин оценил ход строительства новой школы на 300 мест в Солнцеве

Новое школьное здание для старшеклассников достраивают в столичном районе Солнцево. Ход работ оценил Сергей Собянин.

Школа будет оборудована большим количеством лабораторий для экспериментов, кабинетом астрономии и лекториями. Рядом расположатся футбольное поле с беговой дорожкой, спортивные площадки для занятий воркаутом, баскетболом и волейболом.

В Москве с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. Остальные же возобновят учебу в очном режиме.

По словам врачей, старшеклассники больше подвержены риску заражения COVID-19, а также лучше приспосабливаются к дистанционке. Подробнее – в программе "Москва сегодня".