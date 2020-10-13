"Москва сегодня": в столице завершилась проходка западного участка БКЛ метро

Проходка западного участка Большой кольцевой линии московского метр завершена. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Тоннель, проложенный к станции БКЛ "Рижская", стал последним глубоким в Москве. Теперь все новые станции будут строить на минимально возможной глубине. Это ускорит сроки сдачи, стоимость работ и сократит время пассажиров в пути.

Замкнуть БКЛ планируют в конце 2022 года. Она протянется на 70 километров. Пересесть с линии можно будет на 20 станций метро, 3 станции МЦК и 13 станций МЦД. Подробнее – в программе "Москва сегодня".