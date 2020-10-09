"Москва сегодня": в столице за сутки госпитализирован 1 001 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 3 701 пациента. На этой неделе новых случаев заражения на 53% больше, чем на прошлой. 1 001 человек за сутки попал в больницу. 250 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным Оперштаба, 40% заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет. 31% – те, кто младше 65 лет. 13% заболевших – дети, а оставшиеся 16% – пенсионеры.

Москвичей призвали носить маски и избегать массовых мероприятий. Больше четверти зараженных переносят COVID-19 бессимптомно и могут не знать, что опасны для окружающих. Подробнее – в программе "Москва сегодня".