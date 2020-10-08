"Москва сегодня": Собянин принял участие в церемонии выхода на линию 500-го электробуса

На улицы Москвы вышел 500-й по счету электробус. В церемонии его запуска на линию принял участие Сергей Собянин.

"Два года назад мы запускали первый электробус. Все считали, что это фантастика, что он никуда не поедет, что работать не будет, что это нереально. И вот она реальность – 500 электробусов, самый большой парк среди европейских городов", – заявил мэр.

Электробусы оборудованы системой климат-контроля, USB-разъемами и медиаэкранами. Новый вид транспорта имеет низкий уровень пола с пандусом, вместо ступенек организовано дополнительное пространство для пассажиров.

Сейчас электробусы ходят по 36 маршрутам, которые раньше были троллейбусными. Подробнее – в программе "Москва сегодня".