"Москва сегодня": школьникам, пенсионерам и хроникам временно ограничат льготный проезд

06 октября, 19:15
В Москве с 9 октября вводятся дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил Сергей Собянин в блоге на персональном сайте.
До окончания каникул приостановят льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Аналогичная мера предусмотрена в отношении столичных пенсионеров.
До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Согласно распоряжению мэра, они должны оставаться дома.
Также сообщается, что театры, концертные залы и музеи, подведомственные правительству Москвы, начнут продавать билеты только в электронном формате. Обычные кассы прекратят свою работу. Такое решение позволит контролировать количество посетителей.
Кроме того, столичные организации обяжут еженедельно информировать городские власти о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу. За нарушение правила компании может грозить штраф или приостановка деятельности. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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