"Москва сегодня": Собянин заявил об открытии ковид-госпиталей в Сокольниках и Крылатском

Резервные коронавирусные госпитали будут организованы в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское". Об этом сообщил Сергей Собянин.

"В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе мы приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей – это в "Сокольниках" и в "Крылатском". Сами госпитали существуют не отдельно. Они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID-19", – рассказал мэр.

В стационаре в Крылатском, рассчитанном почти на 1400 коек, установили все необходимое медицинское оборудование. Также там есть своя экспресс-лаборатория. Лечить пациентов в этом госпитале будут врачи 67-й больницы имени Ворохобова.

Полную комплектацию оборудования, свою лабораторию и набор специалистов имеет и стационар в Сокольниках. В первое время там планируют использовать 342 койки. Подробнее – в программе "Москва сегодня".