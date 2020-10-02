"Москва сегодня": в столичных школах продлили осенние каникулы

Осенние каникулы в московских школах продлили до двух недель – с 5 по 18 октября включительно. Эта мера была принята с учетом рекомендаций санитарных врачей.

Дистанционной учебы во время каникул не будет. Закроются и все учреждения дополнительного образования.

Заниматься самоподготовкой к экзаменам учащимся предлагают в "Московской электронной школе". В разделе "Самодиагностика" можно найти материалы по всем предметам.

А на портале "Школа большого города" существует раздел с допобразованием в режиме онлайн. Там есть лекции и материалы в Zoom. Подробнее – в программе "Москва сегодня".