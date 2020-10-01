"Москва сегодня": три новых перехода построят через МЦД-1

В Москве через МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" построят два подземных перехода и один надземный. По ним люди смогут переходить из Бутырского района в Тимирязевский.

Создание удобных подходов и подъездов к станциям МЦД закладывалось еще на стадии проектирования. Над тем, как организовать транспортные потоки к новым станциям, работает ГБУ "Мостранспроект".

Чтобы понять, что нужно сделать, в небо запускают беспилотники. С высоты 150 метров они оценивают пешеходную доступность станций МЦД. Подробнее – в программе "Москва сегодня".