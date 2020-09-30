"Москва сегодня": Собянин заявил о завершении проходки северо-восточного участка БКЛ

Сергей Собянин осмотрел итоги завершенной проходки левого перегонного тоннеля от станции "Лефортово" до станции "Рижская" Большой кольцевой линии столичной подземки. По словам мэра, проходка тоннеля продолжалась три года и была сложной.

"На первом, северо-восточном участке полностью закончили проходку. Сама станция "Рижская" очень важная, нужная", – сказал Сергей Собянин. Он отметил, что станция расположена рядом с МЦД-2, МЦД-3, а также Рижским вокзалом. В результате там появится транспортно-пересадочный узел.

Маршрут от "Лефортово" до "Рижской" прокладывал тоннелепроходческий комплекс "Татьяна". Машина прошла больше 4,5 километра на глубине от 25 до 45 метров. Подробнее – в программе "Москва сегодня".