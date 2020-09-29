"Жизнь в большом городе": городская среда

Из-за пандемии коронавируса городским службам пришлось отложить некоторые работы по благоустройству Москвы. Так, в этом году обновят лишь четверть из запланированных объектов.

Тем не менее часть задумок реализовать все-таки успели. Например, Северный речной вокзал. Ремонт там начали еще зимой, во время режима самоизоляции работы приостановились.

Однако уже к осени там полностью отремонтировали 17 причалов, благоустроили парк, прилегающий к территории вокзала. Теперь на набережную можно приходить всей семьей – там появились новые спортивные площадки, детские игровые зоны и даже бассейны. Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".