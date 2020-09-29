"Москва сегодня": в ГКБ имени Давыдовского завершился капремонт кардиологического корпуса

Кардиологический корпус № 4 городской клинической больницы имени Давыдовского открылся в Москве после капитального ремонта. Там заработал новый операционный блок, появились дополнительный ангиограф, аппараты КТ и МРТ.

Больница имени Давыдовского – одна из сильнейших кардиоклиник Москвы. Весной два ее корпуса были отданы под коронавирусный госпиталь. Однако помощь продолжали оказывать и пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ежегодно в этой больнице лечат больше 20 тысяч человек. Из них 85% поступают по скорой помощи. На данный момент за 2020 год пролечили уже больше 11 тысяч человек. Подробнее – в программе "Москва сегодня".