"Москва сегодня": в столице откроется еще 74 центра вакцинации от коронавируса

В Москве в ближайшее время откроется еще 74 центра вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения детско-взрослой поликлиники № 68 филиала № 1.

"У нас уже в порядке исследования, большого пострегистрационного, привились около трех тысяч человек. Самочувствие у всех хорошее. У многих после вакцинации прошло несколько недель, и осложнений нет ни у кого", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что в гражданский оборот поступили несколько тысяч доз вакцины, которые в первую очередь были направлены медицинским работникам. Об этом – в программе "Москва сегодня".