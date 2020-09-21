"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход реконструкции развязки МКАД с Волоколамским шоссе

Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. По словам мэра столицы, работы планируется закончить до конца года.

Устаревшее сооружение заменят на современную многоуровневую развязку с направленными съездами, добавят боковые проезды, чтобы исключить пересечение потоков машин. А существующие эстакады и основной ход Волоколамского шоссе расширят.

Также строительные работы идут на пересечении МКАД с Липецкой улицей, улицей Верхние Поля, Осташковским и Алтуфьевским шоссе. После реконструкции пропускная способность развязок должна увеличиться как минимум на 30%. Подробнее – в программе "Москва сегодня".