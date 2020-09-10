"Москва сегодня": в столице началась вакцинация от коронавируса

В Москве началась вакцинация против коронавируса. Она проходит в рамках пострегистрационных исследований.

В испытаниях вакцины примут участие 40 тысяч человек. Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19, не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум две недели до исследования.

Кроме того, женщины должны иметь отрицательный результат теста на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие ребенка.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против коронавируса можно на портале mos.ru. В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Мониторинг здоровья будет вестись в том числе с помощью телемедицинских технологий. Об этом – в программе "Москва сегодня".