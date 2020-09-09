"Москва сегодня": Собянин отметил развитие крупнейшей площадки ОЭЗ "Технополис "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первую очередь фармацевтического комплекса ЗАО "Биокад" на площадке "Алабушево" в особой экономической зоне "Технополис "Москва".

Благодаря комплексу московские больницы смогут получать современные онкологические препараты уже в следующем году. Стоимость закупок будет в среднем в два раза ниже рыночной.

Площадка "Алабушево" в Зеленограде обеспечивает необходимую инфраструктуру для размещения и развития технологичных компаний, а также предусматривает льготы для резидентов. Налоговая нагрузка может быть снижена на 25%. Подробнее – в программе "Москва сегодня".