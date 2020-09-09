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Технологии

09 сентября, 19:15

"Москва сегодня": Собянин отметил развитие крупнейшей площадки ОЭЗ "Технополис "Москва"

мэр Москвы Сергей Собянин город медицина технологии видео Анна Белоглазкина

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первую очередь фармацевтического комплекса ЗАО "Биокад" на площадке "Алабушево" в особой экономической зоне "Технополис "Москва".

Благодаря комплексу московские больницы смогут получать современные онкологические препараты уже в следующем году. Стоимость закупок будет в среднем в два раза ниже рыночной.

Площадка "Алабушево" в Зеленограде обеспечивает необходимую инфраструктуру для размещения и развития технологичных компаний, а также предусматривает льготы для резидентов. Налоговая нагрузка может быть снижена на 25%. Подробнее – в программе "Москва сегодня".

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