"Москва сегодня": Собянин открыл после реконструкции железнодорожную станцию Мичуринец

Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги. Она расположена в поселении Внуковском между станциями Внуково и Переделкино.

На станции возвели две современные платформы с навесами на всю длину, сделали наземный пассажирский вестибюль и подземный пешеходный переход с эскалаторами и лифтами.

Всего на Киевском направлении МЖД развернуты работы по реконструкции 10 станций. Они будут постепенно открываться до 2022 года. Подробнее – в программе "Москва сегодня".