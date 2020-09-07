"Москва сегодня": Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября открыл здание и парк Северного речного вокзала после реставрации.

Здание закрыли еще в 2010 году в аварийном состоянии. А в августе 2018 года начали восстанавливать исторический облик: укрепили фундамент и несущие конструкции, утраченный механизм башенных часов заменили новым, автоматизированным, а шпиль здания снова венчает звезда, украшенная уральскими самоцветами.

В интерьерах вокзала сохранились около 500 покрытых позолотой исторических люстр и бра. На свои места вернулись фарфоровые панно, украшающие три центральных входа в здание.

На территории возле вокзала восстановили исторические фонтаны и создали новый сухой, появились детские и спортивные площадки. Обустроили и набережную. Подробнее – в программе "Москва сегодня".