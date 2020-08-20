Форма поиска по сайту

20 августа 2020, 19:15

"Москва сегодня": Собянин утвердил названия семи станций БКЛ

"Москва сегодня": Собянин утвердил названия семи станций БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил наименования семи строящихся станций Большой кольцевой линии метро. Они получат одинаковые названия с существующими пересадочными станциями радиальных линий. Названия получили строящиеся станции БКЛ "Текстильщики", "Печатники", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково".

Большую кольцевую линию планируют замкнуть к 2023 году. Однако существует вероятность, что это произойдет уже в 2022 году. Так, проходка тоннелей на протяжении линий в среднем завершена уже на 80%. На всех участках БКЛ работают около 15 тысяч человек.

После завершения строительства БКЛ с нее можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, 4 пересадки – на МЦК, 6 пересадок – на МЦД, 11 пересадок – на железнодорожные линии. Об этом – в программе "Москва сегодня".

город Анна Белоглазкина видео метро

