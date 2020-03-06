"Москва сегодня": как столица поздравит женщин с 8 Марта

В Международный женский день жительницам столицы не придется платить за проезд в метро, автобусах, поездах МЦД и МЦК. Проехать по канатной дороге девушки смогут со скидкой 25%.
Праздничную программу к 8 Марта подготовили в 18 зонах отдыха. В парке "Фили" пройдет традиционный Цветочный забег среди мужчин. Его участники получат цветы, которые смогут вручить женщинам. На ВДНХ дам поздравят всадники Кремлевской школы верховой езды.
Сотрудники метро на стойках "Живое общение" вручат женщинам косметические патчи для глаз. А девушек в одежде с леопардовым узором пропустят в Московский зоопарк бесплатно.
Кроме того, в столице с 7 по 9 марта впервые пройдет фестиваль "Вам, любимые". Подробнее – в программе "Москва сегодня".
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