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03 февраля 2020, 19:15

Мэр Москвы

"Москва сегодня": Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом на севере столицы

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Сергей Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом в Западном Дегунине на улице Базовской. По словам мэра, подобрано шесть стартовых площадок, на трех уже идет строительство.

Новые дома будут соответствовать уровню комфорт-класса: с нестандартными фасадами и интересным дизайном. Лифты – высокоскоростные, с подсветкой и видеонаблюдением. В просторных квартирах с раздельным санузлом и отделкой установят стеклопакеты и корзины для кондиционеров, чтобы не портили внешний вид.

Также уделяют внимание и прилегающей территории. Формируют кварталы с местами отдыха, детскими и спортивными площадками.

В программу реновации в районе Западное Дегунино включены 45 пятиэтажек. В новые квартиры переедут 9,5 тысячи человек. Подробнее – в программе "Москва сегодня".

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