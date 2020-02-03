"Москва сегодня": Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом на севере столицы

Сергей Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом в Западном Дегунине на улице Базовской. По словам мэра, подобрано шесть стартовых площадок, на трех уже идет строительство.

Новые дома будут соответствовать уровню комфорт-класса: с нестандартными фасадами и интересным дизайном. Лифты – высокоскоростные, с подсветкой и видеонаблюдением. В просторных квартирах с раздельным санузлом и отделкой установят стеклопакеты и корзины для кондиционеров, чтобы не портили внешний вид.

Также уделяют внимание и прилегающей территории. Формируют кварталы с местами отдыха, детскими и спортивными площадками.

В программу реновации в районе Западное Дегунино включены 45 пятиэтажек. В новые квартиры переедут 9,5 тысячи человек. Подробнее – в программе "Москва сегодня".