"Москва сегодня": Собянин пообещал рекультивировать территорию около ЮВХ

Склон у берегов Москвы-реки недалеко от места, где будет проходить Юго-Восточная хорда восстановят. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

На берегу обнаружены пятна радиоактивного заражения, доставшиеся по наследству от завода полиметаллов, которому в 50-60-е годы принадлежала эта территория. Опасные отходы урановых и ториевых на берегу Москвы-реки засыпали песком и глиной.

Также мэр Москвы подчеркнул, что во время строительства будет проводиться постоянный радиационный мониторинг и в случае обнаружения даже малейших следов радиации загрязненные грунты будут вывезены из Москвы и помещены в специальные хранилища.

В ближайшее время правительство Москвы заключит договор с компанией "Радон", которая будет проводить очистку. Зараженный грунт вывезут. Об этом – в программе "Москва сегодня".