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Город

20 ноября 2019, 19:15

"Москва сегодня": столица начнет первый этап перехода к раздельному сбору мусора 1 января

город экология видео Анна Белоглазкина

С января 2020 года Москва начнет первый этап перехода к раздельному сбору мусора. К этому времени все жилые дворы обещают оснастить специальными контейнерами. Уже 90% контейнеров готово.

Во всех дворах будут стоять баки синего и серого цвета. Смешанные отходы, то есть средства личной гигиены, емкости, загрязненные продуктами питания и пищевые отходы, предназначены для серого контейнера. Пластик, стекло, металл, макулатура подойдут для синего бака.

Перевозить вторсырье будут на специальных машинах – они тоже оформлены синим цветом. Затем мусор дополнительно отсортируют и обработают.

Москвичи поддерживают новый формат чистоты. Это показало голосование на портале "Активный гражданин". Участие в голосование приняли почти 200 тысяч человек. Из них 46 тысяч сказали, что уже сортируют мусор и почти 94 тысячи признались, что ждут, когда для этого появится инфраструктура. Об этом – в программе "Москва сегодня".

Программа: Москва сегодня

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