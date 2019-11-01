"Москва сегодня": Мосгордума одобрила в первом чтении проект бюджета столицы до 2022 года

Мосгордума в первом чтении приняла законопроект о городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Заседание Мосгордумы длилось рекордные 10 часов.

По проекту доходы города в 2020 году составят 2,8 триллиона рублей. Причем, сумма эта в дальнейшем вырастет. Например, в 2021 году составит уже 3,06 триллиона. А вот потратить планируют больше.

На расходы в проекте бюджета заложено больше трех триллионов. При этом траты на некоторые сферы значительно вырастут по сравнению с нынешним годом.

Развитие транспортной системы стало одной из главных статей расходов столичного бюджета. На эти цели рассчитывают потратить два триллиона рублей. В бюджете заложены средства на строительство 55 транспортно-пересадочных узлов, которые объединят сразу несколько видов транспорта. В планах обустроить на их территории около 15 тысяч машиномест.

При этом бюджет остается социально ориентированным. Около 1,7 триллиона рублей власти Москвы планируют потратить на здравоохранение, образование, культуру, спорт, соцподдержку и жилье. Депутаты Мосгордумы назвали эти цифры рекордными.

Расходы на развитие здравоохранения вырастут еще больше – на 30,4%. Активно будут развивать высокотехнологичную медицинскую помощь. Например, только в 2020 году в поликлиниках собираются модернизировать оборудование для лучевой диагностики. Значительная сумма заложена и на закупку медицинских изделий и лекарств для льготников.

На образование в 2020 году закладывают больше, чем в этом на 25,8%. В бюджете заложены деньги на ремонт и переоснащение детских садов и школ. В том числе, на закупку современного учебного оборудования.

Также в ближайшие три года адресная инвестиционная программа города предусматривает строительство 32 поликлиник, 21 больничного корпуса, 82 детских садов и школ.

Всего же до 2022 года планируют построить и ввести в эксплуатацию около 800 городских объектов. В том числе, 3,4 миллиона квадратных метров жилья. Это с учетом программы реновации.

При этом наиболее значимые источники дохода города – налог на прибыль и налоги на доходы физических лиц. Благодаря предпринимателям бюджет столицы за последние несколько лет увеличился вдвое. Об этом – в программе "Москва сегодня".