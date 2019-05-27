"Москва сегодня": "Московская электронная школа" стала всемирной

"Московская электронная школа" – это большая электронная библиотека учебных материалов, в которой больше 36-ти тысяч сценариев уроков и тысячи учебных пособий.

С 27 мая наполнять МЭШ могут лучшие педагоги России и мира, профессора, преподаватели вузов, авторы книг и статей. Также у них появилась возможность получать гранты, которые до этого были доступны только московским учителям. Сумма грантов зависит от количества репостов – от 50 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи с призерами Всероссийской олимпиады школьников, которая прошла в концертном зале "Зарядье".

Кроме того, в "Московской электронной школе" формируется портфолио школьника, в котором указано, как он учился, чем увлекался, в каких проектах участвовал. Возможно, в будущем такой электронный файл сможет и вовсе заменить ЕГЭ. Об этом – в программе "Москва сегодня".