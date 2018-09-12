"Москва сегодня": как развивается Северо-Восточная хорда

В Москве за последний месяц открыли третий участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Основной ход готов полностью, но пока остается закрытым съезд с Большой Академической улицы в сторону Фестивальной и достраивают разворотную эстакаду у Дмитровского шоссе.

Кроме того, в ближайшее время хорду планируют продлить от Косинской развязки до МКАД. Движение будет шестиполосным, по три полосы в каждую сторону. Это позволит подвести к хорде проектируемую автомагистраль Москва – Нижний Новгород – Казань. А уже через пару лет хорда сомкнется и будет 35-километровая трасса, которая соединит в себе 28 районов. Об этом – в программе "Москва сегодня".