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12 сентября 2018, 19:13

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"Москва сегодня": как развивается Северо-Восточная хорда

"Москва сегодня": как развивается Северо-Восточная хорда

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В Москве за последний месяц открыли третий участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Основной ход готов полностью, но пока остается закрытым съезд с Большой Академической улицы в сторону Фестивальной и достраивают разворотную эстакаду у Дмитровского шоссе.

Кроме того, в ближайшее время хорду планируют продлить от Косинской развязки до МКАД. Движение будет шестиполосным, по три полосы в каждую сторону. Это позволит подвести к хорде проектируемую автомагистраль Москва – Нижний Новгород – Казань. А уже через пару лет хорда сомкнется и будет 35-километровая трасса, которая соединит в себе 28 районов. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Программа: Москва сегодня
видео транспорт дороги Иван Евдокимов
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