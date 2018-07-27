"Москва сегодня": как работают столичные сосудистые центры

Сердечно-сосудистые болезни по-прежнему остаются главными причинами инвалидности и даже смертности. Сегодня в Москве работают около 30-ти сосудистых центров. И сейчас это целая сеть, которую начали создавать еще в 2011 году. Таких медицинских учреждений много, но цель у всех одна – максимально быстро оказать помощь и спасти жизнь пациенту. Неважно, где больница находится – в центре, на севере или на востоке города. Работают московские врачи по единым стандартам.

Как вышло, что эксперты признают дефицит важных лекарств? Какие операции делают там, куда журналистов пускают только на пару секунд? И какие проблемы все еще актуальны для сосудистых центров? Об этом – в программе "Москва сегодня".