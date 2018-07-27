"Москва сегодня": как работают столичные сосудистые центры

27 июля 2018, 19:30
Сердечно-сосудистые болезни по-прежнему остаются главными причинами инвалидности и даже смертности. Сегодня в Москве работают около 30-ти сосудистых центров. И сейчас это целая сеть, которую начали создавать еще в 2011 году. Таких медицинских учреждений много, но цель у всех одна – максимально быстро оказать помощь и спасти жизнь пациенту. Неважно, где больница находится – в центре, на севере или на востоке города. Работают московские врачи по единым стандартам.
Как вышло, что эксперты признают дефицит важных лекарств? Какие операции делают там, куда журналистов пускают только на пару секунд? И какие проблемы все еще актуальны для сосудистых центров? Об этом – в программе "Москва сегодня".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: