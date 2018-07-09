"Москва сегодня": что делают в столице для автомобилистов

В Москве около пяти миллионов автомобилей. Если учесть, что для комфортного передвижения каждому из них нужно минимум 10 метров, то, чтобы всем хватило места, в городе должно быть 50 тысяч километров дорог.

Что в Москве делается, чтобы автомобилям не было тесно? Когда водители смогут "раскольцевать" свои маршруты? И что это за дорожные слова – хорда, рокада, каркас? Смотрите на телеканале Москва 24.