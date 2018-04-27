"Москва сегодня": московское долголетие

Москва пытается помогать пенсионерам и делать заслуженный отдых как минимум не скучным, как максимум – еще и полезным.

Проекту "Московское долголетие" нет еще и двух месяцев. И многие пенсионеры, которые решились принять в нем участие действительно пробуют то, о чем только раньше читали в книгах или видели в любимых сериалах. Подробнее – в выпуске программы "Москва сегодня".