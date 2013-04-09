"Манчествер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1

Столичные любители британского футбола накануне застыли у экранов своих телевизоров. Одно из самых знаменитых дерби - "Манчестер Юнайтед" против "Манчестер Сити" - закончилось для красных дьяволов поражением: счет 1:2 в пользу гостей. Для "Юнайтеда" это поражение очень чувствительное. Своим голом на 78-ой минуте форвард "Сити" Серхио Агуэро прервал серию из почти двух десятков побед. Тем не менее, Манчестер занимает в турнирной таблице первую строчку, следом за ними вчерашние победители, а третье место у Челси.